Fire in plastic factory: आधी रात प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान और टीपर वाहन जलकर खाक

मनेंद्रगढ़। जिला मुख्यालय के नजदीक ग्राम पंचायत चैनपुर में शनिवार की आधी रात प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। प्लास्टिक का सामान होने के कारण आग काफी तेजी से फैली। इससे वहां रखे प्लास्टिक के सामान और एक टीपर गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक (Fire in plastic factory) हो गई। सूचना मिलते ही पड़ोसी जिले समेत आस-पास के क्षेत्र से दमकल की टीम पहुंची, जबकि मनेंद्रगढ़ नपा की टीम अंत में आई। फिर दमकलकर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए का नुकसान की बात कही जा रही है।