Fire in plastic factory: आधी रात प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान और टीपर वाहन जलकर खाक

Huge fire in plastic factory (Photo- Patrika)
मनेंद्रगढ़। जिला मुख्यालय के नजदीक ग्राम पंचायत चैनपुर में शनिवार की आधी रात प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। प्लास्टिक का सामान होने के कारण आग काफी तेजी से फैली। इससे वहां रखे प्लास्टिक के सामान और एक टीपर गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक (Fire in plastic factory) हो गई। सूचना मिलते ही पड़ोसी जिले समेत आस-पास के क्षेत्र से दमकल की टीम पहुंची, जबकि मनेंद्रगढ़ नपा की टीम अंत में आई। फिर दमकलकर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए का नुकसान की बात कही जा रही है।
घटना शनिवार रात लगभग 12 बजे हुई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुनील तिवारी सहित पुलिस अमला मौके पर पहुंचा। भारी मशक्कत के बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। दमकल टीम और दो अन्य दमकलों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग (Fire in plastic factory) पर काबू पाया। बताया जाता है कि फैक्ट्री में रखे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया।
फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। लेकिन स्थानीय लोग पटाखे की चिंगारी से आग लगने का अंदेशा जता रहे हैं। फैक्ट्री व्यापारी रफीक मेमन के रिश्तेदार की बताई जा रही है। फैक्ट्री में आग (Fire in plastic factory) लगने से लाखों का नुकसान हुआ। मामले में पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
बताया जाता है कि जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी, उस समय फैक्ट्री के भीतर एक गाड़ी भी खड़ी थी। आग की चपेट में आने से गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक (Fire in plastic factory) हो गई। आग लगने की खबर के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए।
आग लगने (Fire in plastic factory) के बाद लोगों को इस बात का डर था कि आग कहीं आसपास क्षेत्र में न फैल जाए। रात में लोग भयभीत नजर आए। आनन-फानन में लोगों ने दमकल टीम को सूचना दी। फैक्ट्री संचालक का कहना है कि मनेद्रगढ़ नगर पालिका को जानकारी देने के बाद बैकुंठपुर व आसपास के क्षेत्रों से फायर ब्रिगेड पहुंच गए। लेकिन मनेद्रगढ़ नपा की दमकल टीम बाद में पहुंची।
