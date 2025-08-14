स्वतंत्रता दिवस के जश्न से पहले विवाद, कोरबा SP की गाड़ी में उल्टा तिरंगा, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामला जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) सिद्धार्थ तिवारी की सरकारी गाड़ी का है, जिसमें आगे की ओर तिरंगा झंडा उल्टा लगा हुआ पाया गया। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर जमकर वायरल हो रही है।
जानकारी के मुताबिक, यह घटना 13 अगस्त की सुबह सीएसईबी ग्राउंड में उस समय हुई, जब SP सिद्धार्थ तिवारी और कलेक्टर अजीत वसंत 15 अगस्त समारोह की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान मौजूद लोगों ने देखा कि गाड़ी में लगा राष्ट्रीय ध्वज उल्टा है। किसी ने इसका फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कुछ ही समय में वायरल हो गया। इस घटना को लेकर लोगों में नाराजगी फैल गई और कई ने इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करार दिया।
स्थानीय नागरिकों और सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि तिरंगे का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इस तरह की लापरवाही अस्वीकार्य है। लोगों का सवाल है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी राष्ट्रीय प्रतीकों के महत्व और संवेदनशीलता को सही मायनों में समझते हैं, या फिर तिरंगे का सम्मान केवल औपचारिक आयोजनों तक सीमित रह गया है।
इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, एडिशनल एसपी नितीश ठाकुर, सयुंक्त कलेक्टर मनोज कुमार, एसडीएम कोरबा सरोज महिलांगे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। लेकिन उल्टा झंडा पर किसी की नजर नहीं पड़ी।