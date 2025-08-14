स्वतंत्रता दिवस के जश्न से पहले विवाद, कोरबा SP की गाड़ी में उल्टा तिरंगा, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 13 अगस्त की सुबह सीएसईबी ग्राउंड में उस समय हुई, जब SP सिद्धार्थ तिवारी और कलेक्टर अजीत वसंत 15 अगस्त समारोह की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान मौजूद लोगों ने देखा कि गाड़ी में लगा राष्ट्रीय ध्वज उल्टा है। किसी ने इसका फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कुछ ही समय में वायरल हो गया। इस घटना को लेकर लोगों में नाराजगी फैल गई और कई ने इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करार दिया।