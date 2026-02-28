कोरबा में दर्दनाक हादसा: जेसीबी की टक्कर से गिरी बाउंड्रीवाल, मलबे में दबकर मासूम की मौत, 2 गंभीर

बताया जा रहा है कि लक्ष्मण वन बस्ती स्थित एक मकान की बाउंड्रीवाल के समीप एक्सीवेटर (जेसीबी) मशीन से कार्य कराया जा रहा था। इसी दौरान मशीन के तेज झटके और खुदाई के दबाव के कारण दीवार अपनी नींव छोड़ गई और बाहर गली की ओर गिर गई। दुर्भाग्य से उस समय गली से गुजर रहे तीन लोग मलबे के नीचे पूरी तरह दब गए। मलबे की चपेट में आने से दो वर्षीय बालक धनेश कर्ष की मौके पर ही मौत हो गई।