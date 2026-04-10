Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना पर नया अपडेट, ई-केवाईसी नहीं तो बंद होगा लाभ! इस जिले में 30 जून तक लगेंगे शिविर

महिला हितग्राहियों से किसी भी प्रकार से शुल्क नहीं ली जाएगी। हितग्राहियों को केन्द्र तक आधार कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आने होंगे। यदि कोई हितग्राही निर्धारित समय अवधि में ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो भविष्य में मिलने वाले लाभ से वंचित किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विभाग के अलावा आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी सम्पर्क किया जा सकता है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया निशुल्क है। इसके लिए किसी का शुल्क नहीं लिया जाएगा।