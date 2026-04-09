Mahtari Vandan Yojana: 2 लाख 40 हजार महिला हितग्राहियों को बड़ा झटका! फिर से करवाना होगा E-KYC

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना के तहत लाभ ले रहीं महिलाओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। शासन ने इसके लिए 30 जून तक की अंतिम तिथि निर्धारित की है। जिले में करीब 2 लाख 54 हजार महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं, जिनमें से 2 लाख 40 हजार 996 महिलाओं का नाम ई-केवाईसी कराने वाली सूची में शामिल है।