Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना में बड़ा अपडेट, इस तारीख तक नहीं कराया e-KYC तो रुकेगा लाभ! देखें

प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ई-केवाईसी की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है जो 30 जून तक चलेगी। यह कार्य जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर में किया जाएगा, ताकि हितग्राहियों को उनके निवास के पास ही सुविधा मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ई-केवाईसी की यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क रखी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है।