कवर्धा में शराब पिलाकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म, अर्धनग्न हालत में मिली पीड़िता, दो आरोपी गिरफ्तार

Kawardha Gang Rape: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है। चिल्फी थाना क्षेत्र में छट्ठी कार्यक्रम से घर लौट रही युवती को कथित तौर पर जबरन रोककर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसे जंगल में अर्धनग्न व बेहोशी की हालत में छोड़ दिया गया। सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच की जा रही है।