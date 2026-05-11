Kawardha Murder: दो दोस्तों के बीच ऐसी क्या बात हुई, पीट-पीटकर ले ली युवक की जान, थाने में किया सरेंडर

कबीरधाम जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मामूली बातों में विवाद हिंसक झड़प का रूप लेते जा रहे हैं। लोगों में कानून का डर नहीं दिख रहा। इस मामले में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। इससे आपसी सद्भाव वाले दोस्ताना संबंध भी नहीं बच पाया। मृतक और आरोपी के बारे में लोगों ने बताया कि दोनों अच्छे मित्र थे। लेकिन आरोपी पहले से ही आपराधिक प्रवत्ति का था। कुछ मामलों में जेल भी जा चुका था। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से हत्या के पीछे की वास्तविक वजह जानने में जुटी हुई है। बहरहाल रविवार को दिनदहाड़े हुई हत्या की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।