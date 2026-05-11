11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

Kawardha Murder: दो दोस्तों के बीच ऐसी क्या बात हुई, पीट-पीटकर ले ली युवक की जान, थाने में किया सरेंडर

Kawardha Murder: दो दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर विवाद इस कदर बढ़ गया कि एक ने पीट-पीटकर दूसरे की जान ले ली। दिनदहाड़े हुए खूनी वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई…

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Chandu Nirmalkar

May 11, 2026

Kawardha Murder, dead body

दोस्त की बेरहमी हत्या, आरोपी ने थाने में किया सरेंडर ( Photo - Patrika )

Kawardha Murder: शहर के ठाकुर पारा इलाके में रविवार को दिनदहाड़े हुई हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। मामूली विवाद में शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Kawardha Murder: साथ घूमने के बाद घर में पी शराब

जानकारी के अनुसार मृतक भैयालाल यादव और आरोपी अमन ठाकुर आपस में करीबी दोस्त बताए जा रहे हैं। ( Kawardha Crime News ) बताया जा रहा है कि रविवार को दोनों साथ घूमने के बाद एक घर में बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। बताया गया कि पहले दोनों के बीच बहस और गाली-गलौज हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला हिंसक हो गया। आरोप है कि अमन ठाकुर ने भैयालाल यादव पर हमला कर उसे पटक-पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में भैयालाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी युवक ने हत्या के बाद खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया और घटना की जानकारी दी।

सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस तत्काल घटनास्थल पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

अपराध का बढ़ता जा रहा ग्राफ

कबीरधाम जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मामूली बातों में विवाद हिंसक झड़प का रूप लेते जा रहे हैं। लोगों में कानून का डर नहीं दिख रहा। इस मामले में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। इससे आपसी सद्भाव वाले दोस्ताना संबंध भी नहीं बच पाया। मृतक और आरोपी के बारे में लोगों ने बताया कि दोनों अच्छे मित्र थे। लेकिन आरोपी पहले से ही आपराधिक प्रवत्ति का था। कुछ मामलों में जेल भी जा चुका था। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से हत्या के पीछे की वास्तविक वजह जानने में जुटी हुई है। बहरहाल रविवार को दिनदहाड़े हुई हत्या की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।

मनोचिकित्सकों का कहना है कि इंसानों की दिन-प्रतिदिन की दिनचर्या में उनके स्वभाव में काफी परिवर्तन देखा जा रहा है। वे थोड़ी-थोड़ी बातों में चिंतित हो जाते हैं। चिड़चिड़ाने लगते हैं। गाली-गलौज और हिंसक स्थिति में शामिल हो जाते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण ही ऐसी वारदात होती है। खासतौर पर शराबखोरी की लत से गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं।

आरोपी पर पहले भी दर्ज हैं मामले

प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि आरोपी युवक आदतन अपराधी बताया जा रहा है और पूर्व में भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हत्या के पीछे की वास्तविक वजह जानने में जुटी हुई है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद ठाकुर पारा क्षेत्र में दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है।

और भी है संबंधित खबरें

Crime News: ननंद ने कर दी भाभी की हत्या, पुलिस को गुमराह करने शव को किया था निर्वस्त्र, रचा दुष्कर्म का खौफनाक साजिश… पढ़ें पूरी खबर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 May 2026 02:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Kawardha Murder: दो दोस्तों के बीच ऐसी क्या बात हुई, पीट-पीटकर ले ली युवक की जान, थाने में किया सरेंडर

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh weather update: अचानक बदला मौसम का मिजाज, जिले में गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना

कबीरधाम जिले में बदलता मौसम (photo source- Patrika)
कवर्धा

Agniveer Bharti 2026: अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन नि:शुल्क प्रशिक्षण, जल्दी करें आवेदन

Agniveer Bharti 2026: अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन नि:शुल्क प्रशिक्षण, जल्दी करें आवेदन
कवर्धा

Crime News: ननंद ने कर दी भाभी की हत्या, पुलिस को गुमराह करने शव को किया था निर्वस्त्र, रचा दुष्कर्म का खौफनाक साजिस

Crime News: तानेबाजी और रंजिश में ननंद ने ली भाभी की जान, पुलिस को गुमराह करने शव को किया था निर्वस्त्र
कवर्धा

मानवता हुई शर्मसार, गरीबी का फायदा उठा कर बच्चों का 6 हजार में सौदा, नाबालिगों को बनाते थे बंधुआ मजदूर

Kawardha News: मानवता हुई शर्मसार, गरीबी का फायदा उठा कर बच्चों का 6 हजार में सौदा, नाबालिगों को बनाते थे बंधुआ मजदूर
कवर्धा

छत्तीसगढ़ के इस मेडिकल कॉलेज में संविदा भर्ती शुरू, 16 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित, जानें आवेदन की तारीख

मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर (Photo source- Patrika)
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.