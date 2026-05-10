Chhattisgarh weather update: अचानक बदला मौसम का मिजाज, जिले में गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना

यहां वनांचल के कई गांवों में गरज-चमक के साथ करीब आधे घंटे तक मध्यम से भारी बारिश हुई। बारिश के साथ ही कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। इस अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण स्थानीय तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है जिससे लोगों को गर्मी से मामूली राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर जिले के मैदानी इलाकों और कवर्धा शहर सहित अन्य ब्लॉकों में बारिश तो नहीं हुई, लेकिन शाम के समय धूल भरी हवाएं चलीं। आसमान में घने बादल छाए रहे, जिससे शाम ढलते ही दृश्यता कम हो गई।