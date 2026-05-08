IPL 2026: रायपुर में IPL का रोमांच, स्टेडियम में 14 प्रकार की चीजें प्रतिबंधित, सुरक्षा में तैनात रहेंगे 1 हजार जवान

शराब, बीड़ी-सिगरेट, गुटका तम्बाकु, माचिस, लाइटर्स, ज्वलनशील पदार्थ

बॉटल, डिब्बे, टिफिन

कुर्सी-स्टूल, छाता, रोलर, पटरिया, ब्लैड्स, स्कैट््स बोर्ड, वाद्ययंत्र ।

ज्वलनशील पदार्थ, पटाखा, चाकू, कटार, तलवार, कैंची, काटने वाले तेज धारदार वस्तु, खतरनाक वस्तु

खाद्य पदार्थ (बच्चों के खाद्य छोडक़र) कांच का कंटेनर

हैंडबैग, सूटकेस, लेडीज बैग, कागज का पैकेट, पीछे का बैग

भडक़ाउ/ संकट पैदा करने वाले संकेत

लैपटॉप, हैंडीकैम कैमरा, लेजर लाइट/ सूचनात्मक लाइट, फ्लैस लाइट -परफ्यूम, स्प्रे (सांस का स्प्रे छोडक़र), सीङ्क्षरज

पेन/पेंसिल, फुग्गे, खेलने वाले गेंद

लकड़ी की लाठी/हॉकी/स्टीक/झंडा

लाउड हैलर/सिटी/हार्न/रेडियो

प्रचार उत्पाद सामाग्री, सभी प्रकार का सिक्का

पालतू जानवर