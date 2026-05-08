AIIMS Raipur: एम्स में बड़ी लापरवाही, लिवर फेल्योर के मरीज का इलाज करने के बजाय कर दिया रेफर, आंबेडकर में हो गई मौत

लोकसभा में उठ चुका है मामला फिर भी इलाज में गंभीरता नहीं एम्स से मरीजों को रेफर करने का मामला पिछले साल लोकसभा में उठ चुका है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने यह मामला उठाया था। तब केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने सांसद को बताया था कि रोजाना 17 से ज्यादा मरीजों को रेफर किया जा रहा है। अब इसकी संख्या बढ़ गई है। कुछ मरीजों को तो निजी अस्पताल भी रेफर किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। इसका खुलासा पत्रिका ने किया था। कायदे से आंबेडकर अस्पताल से मरीजों को एम्स रेफर किया जाना चाहिए, लेकिन यहां एम्स प्रशासन अलग कर रहा है। इसी साल ज्ञानपीठ विजेता साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के इलाज में इस कदर लापरवाही बरती गई कि परिजन खफा हो गए। अंतत: साहित्यकार ने एम्स में ही दम तोड़ दिया।