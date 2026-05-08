प्रसंगवश: ई-व्हीकल को बढ़ावा देना है, तो ‘सिस्टम’ की बैटरी चार्जिंग ठीक करें

लेकिन, ईवी का उपयोग करने वालों की इस खुशी की बैटरी को सिस्टम ठीक से चार्ज नहीं होने दे रहा है यानी कि ईवी खरीदने वालों को सब्सिडी की राशि के लिए भटकना पड़ रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक सब्सिडी के लिए परिवहन विभाग और मंत्रालय में लोग चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि करीबन तीन साल हो गए उन्हें ईवी की सब्सिडी राशि नहीं मिल सकी है। ऐसे ईवी दोपहिया-चारपहिया धारकों की संख्या रायपुर जिले में 700 तो पूरे प्रदेश में 3000 से ज्यादा बताई जाती है। वहीं, परिवहन विभाग इतने दिनों से सिर्फ कागजी प्रक्रिया में लगा हुआ है। सरकार को चाहिए कि वह ईवी नीति के 'सिस्टम' की बैटरी को ठीक से चार्ज करे।-अनुपम राजीव राजवैद्य anupam.rajiv@in.patrika.com