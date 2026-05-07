दो सालियों की हत्या के बाद आरोपी ने मचाया आतंक, CCTV में कैद वारदात, मेडिकल स्टोर में घुसकर की फायरिंग

जानकारी के अनुसार आरोपी जितेंद्र वर्मा की शादी वर्ष 2020 में ज्योति वर्मा उर्फ खिलेश्वरी से हुई थी। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। विवाद के बाद पत्नी पिछले 20 से 25 दिनों से अपने मायके में रह रही थी। 5 मई की रात करीब 10:30 बजे आरोपी अपने ससुराल पहुंचा और पत्नी व बच्चों से मिलने की बात कहने लगा। इसी दौरान उसकी साली गितांजली उर्फ जया ने उसे सुबह आने की बात कही, जिससे वह भड़क गया।