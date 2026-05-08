Crime News: ननंद ने कर दी भाभी की हत्या, पुलिस को गुमराह करने शव को किया था निर्वस्त्र, रचा दुष्कर्म का खौफनाक साजिस

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी धर्मेंद्र छवई के निर्देशन में तत्काल एफएसएल, साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की विशेष टीम गठित की गई। घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर पुलिस को लोहे की रपली, हंसिया, टूटी हुई चूडिय़ां और कपड़ों के टुकड़े बरामद हुए। तकनीकी विश्लेषण और मृतिका के परिजनों से पूछताछ में पुलिस का शक घर के भीतर ही गहराने लगा। जांच में सामने आया कि मृतिका की ननंद मालती मरकाम (33) पिछले 5 साल से अपने ससुराल छोडक़र मायके में ही रह रही थी। इस वजह से ननंद-भाभी के बीच आए दिन विवाद और तानेबाजी होती रहती थी।