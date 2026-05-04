4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

CG Tourism: भोरमदेव जंगल सफारी की शुरुआत, 36 Km लंबे रूट पर रोमांच का नया सफर, डिप्टी सीएम, वन मंत्री ने किया शुभारंभ

CG Tourism: कवर्धा के घने जंगलों के बीच रोमांच के नए सफर की शुरुआत हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा व वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद संतोष पाण्डेय ने भोरमदेव जंगल सफारी की शुरुआत की..

3 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Chandu Nirmalkar

May 04, 2026

bhoramdeo jungal safari

भोरमदेव जंगल सफारी की शुरुआत ( Photo - Patrika )

CG Tourism: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में प्रकृति और रोमांच के संगम के रूप में विकसित भोरमदेव जंगल सफारी का आज भव्य शुभारंभ हुआ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा व वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद संतोष पाण्डेय ने फीता काटकर इस बहुप्रतीक्षित परियोजना का लोकार्पण किया। लगभग 36 किलोमीटर लंबी यह जंगल सफारी घने वनों, ऊंची पहाडिय़ों और समृद्ध जैव विविधता के बीच पर्यटकों को न केवल रोमांचक अनुभव देगी, बल्कि छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको-टूरिज्म के नक्शे पर नई पहचान भी मिलेगी।

करीब 352 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस अभ्यारण्य में 36 किलोमीटर लंबा जंगल सफारी रूट तैयार किया गया है। सफारी का मुख्य प्रवेश द्वार भोरमदेव मंदिर के समीप करियाआमा क्षेत्र में बनाया गया है, जहां से पर्यटक प्रवेश करेंगे।

CG Tourism: दूरदूरी जलप्रपात तक सफारी भ्रमण

शुभारंभ कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा नेचर गाइड को जिप्सी की चाबी व टेंट कैंपिंग सामग्री प्रदान की गई और महिला स्व.सहायता समूहों को बर्तन किट वितरण किया गया। इसके बाद अतिथियों द्वारा दूरदूरी जलप्रपात तक सफारी भ्रमण किया गया। भोरमदेव जंगल सफारी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय रोजगार सृजन और सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन का सशक्त माध्यम है।

क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति

इस पहल से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की संभावना है। साथ ही स्थानीय समुदायों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा। राज्य सरकार द्वारा विकसित यह परियोजना छत्तीसगढ़ को इको.टूरिज्म के मानचित्र पर एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पर्यटकों व प्रकृति प्रेमियों से अपील है कि वे इस नई पहल का हिस्सा बनें और छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता एवं सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव करें।

इस अवसर पर ईश्वरी साहू, चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी, राम कुमार भट्ट, वीरेंद्र साहू, सियाराम साहू, मोतीराम चंद्रवंशी, लोकचंद साहू, जग्गू सिंह, दुर्गा लांझे, अरुण कुमार पाण्डेय, गुरूनाथन एन, एम मर्सीबेला, कलेक्टर गोपाल वर्मा, पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र कुमार छवई, डीएफओ निखिल अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

अद्वितीय पर्यटन स्थल

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भोरमदेव जंगल सफारी घने जंगलों के बीच विकसित एक रोमांचक और अद्वितीय पर्यटन स्थल है, जहां पर्यटक प्राकृतिक परिवेश में खुले वातावरण में वन्यजीवों को नजदीक से देख सकेंगे। उन्होंने इस क्षेत्र के मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस परियोजना से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। विशेष रूप से स्थानीय युवक-युवतियां पर्यटकों के लिए गाइड के रूप में कार्य कर सकेंगे, जिससे न केवल उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी।

और सुविधाजनक बनाया जाएगा

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जंगल, जल और पहाड़ सदैव से दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं और यही किसी भी क्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाते हैं। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़, विशेषकर भोरमदेव क्षेत्र प्राकृतिक संपदा से समृद्ध है, जहां के घने जंगल, पर्वत और सुरम्य दृश्य पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं।

भोरमदेव जंगल सफारी का निर्माण अत्यंत आकर्षक और व्यवस्थित तरीके से किया गया है, जिससे यहां आने वाले पर्यटक प्रकृति के बीच एक यादगार अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से तेजी से विकसित किया जा रहा है और आने वाले समय में इसे और अधिक भव्य एवं सुविधाजनक बनाया जाएगा।

इन आकर्षक स्थलों का कराया जाएगा भ्रमण

टेडगा सालेह ग्रास लैंड-
जहां नीलगाय, हिरण व विविध पक्षी प्रजातियां सहज रूप से देखी जा सकती हैं।
जैतपुरी (धन डबरा) ग्रास लैंड
संकरी पगडंडियों से खुली वादियों तक पहुंचने का रोमांचक मार्ग।
बर खोल्हा व्यू प्वाइंट
चारों ओर फैले पर्वतीय दृश्यों का मनमोहक दृश्य और प्राकृतिक प्रतिध्वनि का अनूठा अनुभव।
बकोदा ग्रासलैंड
साल व बांस के घने वन, जो प्राकृतिक स्वागत द्वार का आभास कराते हैं।
दूरदूरी झरना
जलधारा की मधुर ध्वनि और शीतल वातावरण, जो मन को सुकून प्रदान करता है।
भाई-बहन कोरा
स्थानीय जनश्रुतियों से जुड़ा एक सांस्कृतिक व भावनात्मक स्थल।
बाजार डोंगरी
सीधी ढलान वाली पहाड़ी, जो साहसिक अनुभव को और अधिक रोमांचक बनाती है।
कारियाआमा
प्राचीन शनि मंदिर व ऐतिहासिक मान्यताओं से जुड़ा स्थान, जहां की पौराणिक कथा इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 May 2026 01:33 pm

Published on:

04 May 2026 01:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG Tourism: भोरमदेव जंगल सफारी की शुरुआत, 36 Km लंबे रूट पर रोमांच का नया सफर, डिप्टी सीएम, वन मंत्री ने किया शुभारंभ

पत्रिका लाइव अपडेट

West Bengal Assembly Election Results 2026 LIVE: बंगाल में बड़ा ‘खेला’, ममता सरकार के 13 मंत्रियों की सीट फंसी, 173 सीटों पर आगे चल रही बीजेपी

West Bengal Assembly Election Results 2026 West Bengal Election Result 2026 Bengal Election Result 2026 Live West Bengal Vidhan Sabha Chunav Result 2026 TMC vs BJP West Bengal 2026 results Mamata Banerjee 2026 election result WB चुनाव परिणाम 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे 2026 तृणमूल कांग्रेस 2026 चुनाव परिणाम बीजेपी पश्चिम बंगाल 2026. West Bengal Election Result 2026, बंगाल मतगणना लाइव अपडेट, ममता बनर्जी बनाम बीजेपी, बंगाल चुनाव परिणाम 2026, रिकॉर्ड मतदान बंगाल
राष्ट्रीय

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 LIVE: ‘एक्टर विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे’, घर में TVK के शानदार प्रदर्शन का जश्न

Tamilnadu Election Result LIVE
राष्ट्रीय

Kerala Assembly Election Results 2026 LIVE: CM पिनाराई विजयन ने बनाई बढ़त , कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने पार किया बहुमत का आंकड़ा

keral assembly Election 2026
राष्ट्रीय

Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE: पुडुचेरी के रुझानों में बीजेपी गठबंधन की प्रचंड जीत, कांग्रेस रह गई पीछे

Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE Updates
राष्ट्रीय

Assam Assembly Election Results 2026 LIVE: असम के रुझानों में बीजेपी की प्रचंड जीत, कांग्रेस गठबंधन को करारी हार

Assam Assembly Election Results 2026 LIVE Updates
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

फटे कपड़ो में मिली महिला की लाश, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

फटे कपड़ो में मिली महिला की लाश, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस(photo-patrika)
कवर्धा

CG Breaking: भीषण सड़क हादसा, नदी में गिरी कार, 4 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर

CG Breaking: भीषण सड़क हादसा, नदी में गिरी कार, 4 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर
कवर्धा

पति को पड़ोसन के साथ आपत्तिजनक हालत में देख भड़की पत्नी, गुस्से में किया बड़ा कांड, महिला की मौत

पति के साथ आपत्तिजनक स्थिति मिली पड़ोसन (फोटो सोर्स- iStock)
कवर्धा

PMFME Scheme: खाद्य उद्यमियों के लिए सुनहरा मौका, 35% अनुदान के साथ 10 लाख तक सब्सिडी, जानें आवेदन प्रक्रिया

खाद्य उद्यमियों के लिए सुनहरा मौका (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

Murder Case: सोते समय पत्नी को करंट देकर उतारा मौत के घाट, चरित्र शंका में रची साजिश, शातिराना अंदाज में बनाया बहाना

अब ताउम्र कटेगी जेल में रातें (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.