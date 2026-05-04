CG Tourism: भोरमदेव जंगल सफारी की शुरुआत, 36 Km लंबे रूट पर रोमांच का नया सफर, डिप्टी सीएम, वन मंत्री ने किया शुभारंभ

टेडगा सालेह ग्रास लैंड-

जहां नीलगाय, हिरण व विविध पक्षी प्रजातियां सहज रूप से देखी जा सकती हैं।

जैतपुरी (धन डबरा) ग्रास लैंड

संकरी पगडंडियों से खुली वादियों तक पहुंचने का रोमांचक मार्ग।

बर खोल्हा व्यू प्वाइंट

चारों ओर फैले पर्वतीय दृश्यों का मनमोहक दृश्य और प्राकृतिक प्रतिध्वनि का अनूठा अनुभव।

बकोदा ग्रासलैंड

साल व बांस के घने वन, जो प्राकृतिक स्वागत द्वार का आभास कराते हैं।

दूरदूरी झरना

जलधारा की मधुर ध्वनि और शीतल वातावरण, जो मन को सुकून प्रदान करता है।

भाई-बहन कोरा

स्थानीय जनश्रुतियों से जुड़ा एक सांस्कृतिक व भावनात्मक स्थल।

बाजार डोंगरी

सीधी ढलान वाली पहाड़ी, जो साहसिक अनुभव को और अधिक रोमांचक बनाती है।

कारियाआमा

प्राचीन शनि मंदिर व ऐतिहासिक मान्यताओं से जुड़ा स्थान, जहां की पौराणिक कथा इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है।