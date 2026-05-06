Weather Update: 36 किमी रफ्तार की आंधी, दुर्ग में गरज-चमक के साथ जमकर हुई बारिश, एक साथ कई सिस्टम एक्टिव

Weather Update: दुर्ग जिले में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ली। दोपहर तक तेज गर्मी का असर बना रहा, लेकिन इसके बाद बादल छाने लगे और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शाम करीब 6 बजे हल्की बूंदाबांदी से शुरुआत हुई, जो कुछ ही समय में तेज बारिश में बदल गई। यह सीजन की पहली तेज बारिश थी, जिसने मौसम को ठंडा कर दिया। शाम को करीब 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। लगभग आधे घंटे तक हुई इस बारिश में करीब 2.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं, दिन का अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।