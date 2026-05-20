Prostitution Racket: संदिग्ध हालत में 3 युवतियां और युवक मिले, कवर्धा में फल-फूल रहा देह व्यापार का गोरखधंधा

जानकारी के अनुसार, अंबिकापुर की एक युवती कुछ दिनों से लापता थी। परिजनों द्वारा लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि युवती कवर्धा के घोटिया बाईपास रोड स्थित किरण पनागर के मकान में हो सकती है। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर रेड कार्रवाई की। हालांकि, पुलिस को वहां गुमशुदा युवती नहीं मिली, लेकिन मकान के भीतर तीन युवतियां और एक युवक संदिग्ध हालत में मौजूद पाए गए। इसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।