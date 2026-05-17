Kawardha Fraud Case: क्रिप्टो के नाम पर बड़ा घोटाला, कंपनी ने ग्रामीणों को झांसे में लेकर ठगे करोड़ों रुपये, 77 से ज्यादा लोग शिकार

लिखित शिकायत में बताया कि तरेगांव मैदान निवासी उत्तर कुमार का 12 लाख रुपए डूबा। वहीं बोल्दाखुर्द निवासी सौखी पटेल 12 लाख, चिंता पटेल तरेगांव मैदान 5 लाख, योगेश्वर बोल्दाकला 2 लाख, सहेस पटेल मांदा 3 लाख, सोनू साहू कवर्धा 4.60 लाख, संजय साहू कुरुवा 2 लाख, पिताम्बर डहरिया कवर्धा 3 लाख, गुरुसिंह मरकाम कवर्धा 7 लाख ओमकार पटेल लालपुर 4.50 लाख, थान खम्हरिया निवासी संतोष साहू 8 लाख, खुमान साहू गोकना 5 लाख, योगराज साहू खम्हरिया 8 लाख सहित 77 लोगों ने अपनी-अपनी डूबी रकम का उल्लेख करते हुए लिखित शिकायत की है। हालांकि इससे कहीं अधिक लोग इस ठगी के झांसे में आए हैं।