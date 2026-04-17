Sex Racket: 1800 में चलेंगे, बिलासपुर के पॉश इलाके में देह व्यापार का चौंकाने वाला खुलासा, खुलेआम ‘सर्विस’ का ऑफर

जरूरत पड़ने पर अन्य लड़कियों की फोटो दिखाकर विकल्प दिए जाते हैं, जो किसी संगठित रैकेट की ओर इशारा करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह गतिविधि व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं, बल्कि नेटवर्क के रूप में संचालित हो रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि शहर के मुख्य इलाके में इस तरह की गतिविधियां खुलेआम चल रही हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई है।