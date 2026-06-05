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बिलासपुर में दिनदहाड़े लूटकांड! व्यापारी पर चाकू से हमला कर 3.5 लाख लेकर बदमाश फरार

Bilaspur Loot News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिनदहाड़े व्यापारी युवक से 3.50 लाख रुपए की लूट। नकाबपोश बदमाशों ने चाकू और डंडे से हमला कर कैश व सोने की चेन लूट ली।

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बिलासपुर

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Laxmi Vishwakarma

Jun 05, 2026

Bilaspur Robbery Case

बिलासपुर में दिनदहाड़े 3.50 लाख की लूट (photo source- Patrika)

Bilaspur Robbery Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरुवार को दिनदहाड़े हुई लूट की सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। व्यापारी युवक घर से घी लेने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में उसे चार नकाबपोश बदमाशों ने अपना निशाना बना लिया। बदमाशों ने युवक को सुनसान जगह पर रोककर पहले डराया-धमकाया और फिर चाकू दिखाकर उस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने डंडे और रॉडनुमा हथियार से युवक की बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद उसके पास मौजूद नकदी, सोने की चेन और अन्य कीमती सामान लूटकर फरार हो गए।

Bilaspur Robbery Case: चाकू और डंडे से हमला कर लूटे लाखों रुपए

जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक व्यापार से जुड़ा हुआ है और किसी काम से बाजार की ओर जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार चार नकाबपोश बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने युवक को संभलने का मौका तक नहीं दिया। चाकू दिखाकर उसे डराया गया और विरोध करने पर डंडे व लोहे की रॉड से हमला किया गया। हमले के बाद बदमाश युवक के पास से करीब 1 लाख 60 हजार रुपए नगद, सोने की चेन और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। लूटे गए सामान की कुल कीमत लगभग 3 लाख 50 हजार रुपए बताई जा रही है।

घायल हालत में लोगों से मांगी मदद

वारदात के बाद घायल युवक सड़क किनारे गिर पड़ा। किसी तरह उसने आसपास के लोगों को आवाज लगाकर मदद मांगी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक युवक के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं।

दिनदहाड़े वारदात से दहशत में व्यापारी

इस घटना के बाद शहर के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में डर और नाराजगी का माहौल है। लोगों का कहना है कि शहर में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। व्यापारी वर्ग ने पुलिस प्रशासन से शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। दिनदहाड़े हुई इस लूट की घटना ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

Bilaspur Robbery Case: सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बदमाशों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं और शहर के कई इलाकों में जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

बढ़ते अपराध ने बढ़ाई चिंता

बिलासपुर में हाल के दिनों में चोरी, लूट और मारपीट की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में दिनदहाड़े हुई यह वारदात लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि जल्द ही अपराधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो शहर में लोगों का सुरक्षा व्यवस्था से भरोसा उठ सकता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है।

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Published on:

05 Jun 2026 01:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर में दिनदहाड़े लूटकांड! व्यापारी पर चाकू से हमला कर 3.5 लाख लेकर बदमाश फरार

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