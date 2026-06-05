बिलासपुर में दिनदहाड़े लूटकांड! व्यापारी पर चाकू से हमला कर 3.5 लाख लेकर बदमाश फरार

जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक व्यापार से जुड़ा हुआ है और किसी काम से बाजार की ओर जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार चार नकाबपोश बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने युवक को संभलने का मौका तक नहीं दिया। चाकू दिखाकर उसे डराया गया और विरोध करने पर डंडे व लोहे की रॉड से हमला किया गया। हमले के बाद बदमाश युवक के पास से करीब 1 लाख 60 हजार रुपए नगद, सोने की चेन और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। लूटे गए सामान की कुल कीमत लगभग 3 लाख 50 हजार रुपए बताई जा रही है।