Female Thieves Arrested: खूबसूरत चेहरे वाली 2 चोरनियां गिरफ्तार, दोनों हैं मां-बेटी, दुकान से पार की थी सोने-चांदी की ज्वेलरी

बैकुंठपुर. कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में 28 मई को 2 खूबसूरत चेहरे वाली महिलाएं ज्वेलरी दुकान में पहुंची थीं। उन्होंने संचालक को ज्वेलरी दिखाने कहा। इसी दौरान उसे चकमा देकर वहां से 62 हजार रुपए की सोने-चांदी के ज्वेलरी लेकर फरार (Female Thieves Arrested) हो गईं। ज्वेलरी कम होने पर जब संचालक ने सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो दोनों ज्वेलरी चोरी करते दिखीं। इसकी रिपोर्ट उसने कोतवाली में दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मां-बेटी हैं। पुलिस ने उनके पास से चोरी की ज्वेलरी (Theft in Jewellery shop) भी बरामद की है। पुलिस ने शनिवार को दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।