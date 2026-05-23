Fertilizer Scam Case: 68 लाख का खाद घोटाला करने वाला समिति प्रबंधक गिरफ्तार, पूछताछ में किया ये चौंकाने वाला खुलासा

बैकुंठपुर/बचरापोड़ी। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जिल्दा में 68 लाख का खाद घोटाले (Fertilizer Scam Case) में आरोपी समिति प्रबंधक अखिल चंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली पुलिस ने मामले में अभी तक 200 बोरी खाद बरामद कर लिया है। वहीं खरीदारों की तलाश में जुटी है। इधर पुलिस की पूछताछ में समिति प्रबंधक ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वहीं ऐसी भी चर्चा है कि 2 राजनैतिक पार्टियों के ब्लॉक व मंडल स्तर के पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि पुलिस द्वारा उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था।