20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Gas Meter Blast: बीपीसीएल का घरेलू गैस मीटर अचानक हुआ ब्लास्ट, युवक घायल, मचा हडक़ंप

Gas meter blast: कुछ महीने पहले ही लगाई गई है गैस पाइप लाइन, युवक के हाथ में आई चोटें, लोगों में दहशत का माहौल, सुरक्षा मानकों को लेकर जताई चिंता

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 20, 2026

Gas meter blast, Blast in gas meter

Gas meter after blast (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में बीपीसीएल द्वारा गैस पाइपलाइन के लिए लगाया गया मीटर ब्लास्ट होने से हडक़ंप मच गया। नगरपालिका के वार्ड क्रमांक 8 स्थित बंगाली बस्ती के घर में लगे बीपीसीएल गैस मीटर में अचानक ब्लास्ट हो गया। तेज धमाके के साथ हादसे (Blast in gas meter) में घर में मौजूद एक युवक के हाथ में चोट आई। हालांकि, बड़ा हादसा टल गया और युवक बाल-बाल बच गया। बुधवार को गैस मीटर से तेज आवाज के साथ विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। जिन घरों में गैस मीटर लगा है, उनमें दहशत का आलम है।

इन दिनों घर-घर गैस पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाकर घरों में मीटर (BPCL gas meter blast) लगाने का काम तेजी से चल रहा है। एमसीबी जिले में पाइपलाइन के सहारे गैस की सप्लाई भी शुरु कर दी गई है। इसी बीच मनेंद्रगढ़ के वार्ड क्रमांक 8 स्थित बंगाली बस्ती में भी कुछ महीने पहले ही पाइपलाइन गैस कनेक्शन लगाया गया था।

इसी बीच मीटर में ब्लास्ट हो गया और घर में मौजूद एक युवक के हाथ में चोट आई। घटना के बाद घर के सदस्य और मोहल्लेवासी दहशत में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों तक आवाज सुनाई दी। वहीं लोगों में गैस पाइपलाइन (Gas pipe line) की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के कई घंटे बाद तक कंपनी (BPCL company) से कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। वहीं शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नंबर नहीं लग पाया। जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी है।

Gas meter blast: क्वालिटी जांच करने की मांग

गैस मीटर ब्लास्ट (Gas meter blast in MCB) होने के बाद अब लोग बीपीसीएल के गैस पाइपलाइन और मीटर की गुणवत्ता की जांच तथा सुरक्षा मानकों की समीक्षा कराने मांग की है। लोगों का कहना है कि यह पहली घटना हुई है। गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। घटना से ऐसे लोग दहशत में आ गए हैं, जिनके घरों में ये पाइपलाइन के सहारे गैस पहुंच रही है।

ये भी पढ़ें

Good News: एमबीए समेत ये 6 नए कोर्स शुरु करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बना अंबिकापुर, एआईसीटीई की मिली मंजूरी
अंबिकापुर
Good News, Ambikapur Engineering college

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 May 2026 09:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Gas Meter Blast: बीपीसीएल का घरेलू गैस मीटर अचानक हुआ ब्लास्ट, युवक घायल, मचा हडक़ंप

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Green Gold: कोरिया में हरे सोने की खरीदी, 29 हजार परिवारों को मिलेंगे 17.54 करोड़ रुपए, ये अन्य लाभ भी

Green gold, Tendu leaf collection
कोरीया

Leopard killed Cow: एमसीबी में तेंदुए ने 12 दिन पहले बुजुर्ग को मार डाला था, अब गाय का किया शिकार, फैली दहशत

Leopard killed cow, leopard attack
कोरीया

Petrol-Diesel Crisis: कोरिया-एमसीबी जिले में 8 लाख लीटर से ज्यादा पेट्रोल-डीजल का स्टॉक, बर्तन-जरिकेन में फ्यूल दिया तो खैर नहीं

Petrol-diesel crisis, No crisis of petrol-diesel in Korea-MCB
कोरीया

कोरिया में युवाओं के लिए बड़ा अवसर, 19 मई को लगेगा रोजगार मेला, 297 पदों पर होगी भर्ती

Chhattisgarh Job Fair
कोरीया

Indian Railway News: बौरीडांड़ जंक्शन से सूरजपुर तक रेल लाइन दोहरीकरण, अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन समेत चलती हैं ये 6 गाडिय़ां, MCB के 9 गांवों की जमीन अधिग्रहित

Indian Railway News, Railway news, Rail line doubling
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.