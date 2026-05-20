Green Gold: कोरिया में हरे सोने की खरीदी, 29 हजार परिवारों को मिलेंगे 17.54 करोड़ रुपए, ये अन्य लाभ भी

बैकुंठपुर। कोरिया वनमण्डल में मौसम में उतार-चढ़ाव के बीच तेंदूपत्ता (हरा सोना) (Green Gold purchasing) का बंपर संग्रहण हुआ है। महज 12 दिन में लक्ष्य के मुकाबले 97 फीसदी तेंदूपत्ता खरीदी कर 29 हजार से ज्यादा संग्रहणकर्ताओं को 17.54 करोड़ भुगतान किया जाएगा। वर्ष 2026-27 में कोरिया वनमण्डल को 33 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण करने टारगेट मिला है। मामले में 8 मई से संग्रहण कार्य शुरू हुआ है। इस दौरान अंधड़, बारिश के कुछ दिन खरीदी प्रभावित रही। हालांकि, महज 12 दिन में बंपर संग्रहण हुआ है, जो लक्ष्य के मुकाबले 97 फीसदी है।