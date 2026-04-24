Huge fire in Ambikapur: गैस वेल्डिंग सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी पटाखा-प्लास्टिक गोदाम में आग, 5 लाख लीटर पानी की हुई खपत, 19 घर कराए गए खाली

अंबिकापुर. शहर के राम मंदिर रोड में स्थित गली में गुरुवार को थोक प्लास्टिक व पटाखे का गोदाम व दुकान में आग लगी थी। 36 घंटे बाद भी आग (Huge fire in Ambikapur) नहीं बुझ पाई। दूसरे दिन भी बिल्डिंग से आग धधकती रही। बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी है। पीछे का हिस्सा गिर चुका है। आस पास के 19 घरों को खाली करा दिया गया है। पूरे मोहल्ले की लाइट काट दी गई है। भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं। इधर कलेक्टर ने आग लगने की घटना के लिए जांच टीम का गठन किया है।