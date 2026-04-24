24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Building collapsed in huge fire: Video: 24 घंटे बाद भी आग पर नहीं पाया जा सका है काबू, खाक हो चुकी बिल्डिंग भी ढह गई

Building collapsed in huge fire: मुकेश पटाखा व प्लास्टिक गोदाम में लगी थी भीषण आग, 50 दमकल पानी से भी नहीं बुझ पाई आग, 6-7 घर भी आए चपेट में, भारी नुकसान की आशंका

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Apr 24, 2026

Building collapsed in fire

Building collapsed in huge fire (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के राम मंदिर रोड स्थित मुकेश पटाखा व प्लास्टिक दुकान सह गोदाम में गुरुवार की दोपहर करीब 12.30 बजे आग लग गई थी। देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप (Building collapsed in huge fire) ले लिया था। गोदाम में रहे पटाखों और प्लास्टिक की सामग्रियों ने आग को और भडक़ा दिया, इससे पूरा सामान ही जलकर खाक हो गया। आग से आस-पास के 6-7 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 24 घंटे बाद भी आग नहीं बुझ पाई है। जबकि 50 दमकल पानी लग चुका है और टीम अभी भी मौके पर मौजूद है।

अंबिकापुर के राम मंदिर रोड स्थित मुकेश पटाखा व प्लास्टिक गोदाम में लगी आग से शहर में गुरुवार को दिन से लेकर देर रात तक अफरा-तफरी मची रही। दमकल टीम (Building collapsed in huge fire) के साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी आग पर काबू पाने का प्रयास करती रही। मंत्री राजेश अग्रवाल से लेकर कलेक्टर अजीत वसंत व एसपी राजेश अग्रवाल मौके पर मौजूद रहे।

वे पल-पल का जायजा लेते रहे। रिहायशी इलाके में किसी भी तरह के गोदाम (खासकर पटाखों के) को लेकर मंत्री व कलेक्टर ने नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा था कि यदि पटाखे का गोदाम (Building collapsed in huge fire) यहां संचालित था तो संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

इधर दमकल विभाग की टीम द्वारा रातभर ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन आग बुझने की जगह धधकती रही। आसमान में धुएं का गुबार उड़ता रहा। आग इतनी भयावह लगी थी कि दुकान की बिल्डिंग भी ढह (Building collapsed in huge fire) गई।

Building collapsed in huge fire: लाखों के नुकसान का अनुमान

दुकान में आग कैसे लगी? फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। शॉर्ट-सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान (Building collapsed in huge fire) भी लगाया जा रहा है।

इधर समाज सेवियों का एक प्रतिनिधिमंडल दुकान संचालक पर एफआईआर दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंचने वाला है। उनका कहना है कि रिहायशी इलाके में पटाखे और प्लास्टिक को गोदाम संचालित कर संचालक ने लोगोंं की जान जोखिम में डाली है। हालांकि आग से कोई जनहानि नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें

Patwari beaten: पटवारी कार्यालय में दबंगई! पटवारी पर कुर्सी से हमला, चौकीदार को भी पीटा, चाकू लेकर दौड़ाया, आरोपी गिरफ्तार
अंबिकापुर
Patwari beaten

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Apr 2026 01:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Building collapsed in huge fire: Video: 24 घंटे बाद भी आग पर नहीं पाया जा सका है काबू, खाक हो चुकी बिल्डिंग भी ढह गई

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ITI और 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! 100 पदों पर निकली सीधी भर्ती, सैलरी 15 हजार रुपए

ITI और 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! 100 पदों पर निकली सीधी भर्ती, सैलरी 15 हजार रुपए(photo-patrika)
अंबिकापुर

Patwari beaten: पटवारी कार्यालय में दबंगई! पटवारी पर कुर्सी से हमला, चौकीदार को भी पीटा, चाकू लेकर दौड़ाया, आरोपी गिरफ्तार

Patwari beaten
अंबिकापुर

Huge fire in Ambikapur: पटाखा और प्लास्टिक गोदाम में 8 घंटे तक धधकती रही आग, 30 दमकल पानी के बाद भी सब जलकर खाक, धमाकों से दहला शहर

Huge fire in Ambikapur
अंबिकापुर

सोशल मीडिया पर फैला Video, कार में Romance करते टीचर और युवती पकड़े गए, जानें पूरा मामला

अंबिकापुर

Fire in Mukesh Patakha-Plastic shop: Video: शहर के मुकेश पटाखा और प्लास्टिक दुकान में लगी भीषण आग, पहुंंची फायरब्रिगेड की टीम

Huge fire in Mukesh patakha-plastic shop
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.