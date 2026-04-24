Building collapsed in huge fire: Video: 24 घंटे बाद भी आग पर नहीं पाया जा सका है काबू, खाक हो चुकी बिल्डिंग भी ढह गई

अंबिकापुर। शहर के राम मंदिर रोड स्थित मुकेश पटाखा व प्लास्टिक दुकान सह गोदाम में गुरुवार की दोपहर करीब 12.30 बजे आग लग गई थी। देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप (Building collapsed in huge fire) ले लिया था। गोदाम में रहे पटाखों और प्लास्टिक की सामग्रियों ने आग को और भडक़ा दिया, इससे पूरा सामान ही जलकर खाक हो गया। आग से आस-पास के 6-7 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 24 घंटे बाद भी आग नहीं बुझ पाई है। जबकि 50 दमकल पानी लग चुका है और टीम अभी भी मौके पर मौजूद है।