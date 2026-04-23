Patwari beaten: पटवारी कार्यालय में दबंगई! पटवारी पर कुर्सी से हमला, चौकीदार को भी पीटा, चाकू लेकर दौड़ाया, आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर. दरिमा स्थित पटवारी कार्यालय में घुसकर बुधवार की दोपहर पटवारी के साथ मारपीट (Patwari beaten) करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जमीन खरीद-बिक्री का काम करता है। पटवारी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। आरोपी उसे कार्यालय व कार्यालय के बाहर दौड़ा-दौड़ाकर मारता दिख रहा है। उक्त घटना से जिले के पटवारियों में आक्रोश है। पटवारियों ने गुरुवार को हड़ताल पर रहे और कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपकर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।