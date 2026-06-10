Storm Havoc in Surguja: सरगुजा में आंधी-बारिश ने मचाई तबाही, ढहा घर, उखड़ गए कई पेड़ और खंभे, Video में देखें मंजर

अंबिकापुर। सरगुजा संभाग में मौसम का उतार-चढ़ाव (Weather Change in Surguja) जारी है। कभी दिनभर तेज धूप निकल रही है तो अगले ही पल आसमान में बादल छा रहे हैं। दिनभर लोग जहां चिलचिलाती धूप से परेशान रहते हैं, वहीं बारिश के बाद राहत महसूस करते हैं। लेकिन यह राहत कुछ देर तक ही रहती है, बारिश के कारण उमसभरी गर्मी का एहसास होता है। मंगलवार को भी सरगुजा जिले में दिनभर धूप खिली (Surguja Weather updates) रही। लेकिन आधी रात को तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। आंधी की वजह से कई स्थानों पर दर्जनों पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, वहीं एक-दो स्थानों पर पेड़ गिरने से घर भी ढह गए। जिले के दरिमा थाना अंतर्गत मोहनपुर गांव में तबाही का मंजर देखा गया।