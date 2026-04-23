Huge fire in Ambikapur: पटाखा और प्लास्टिक गोदाम में 8 घंटे तक धधकती रही आग, 30 दमकल पानी के बाद भी सब जलकर खाक, धमाकों से दहला शहर

अंबिकापुर. शहर के रिहायशी एरिया राम मंदिर रोड स्थित गली में थोक प्लास्टिक व पटाखे का गोदाम व दुकान संचालित हो रहा था। गुरुवार की दोपहर करीब 12.30 बजे तेज आवाज के साथ धमाका हुआ। आस-पास के लोग किसी गाड़ी के टायर फटने के अनुमान लगाते हुए बाहर निकलकर देखा तो मुकेश पटाखा दुकान में भीषण आग (Huge fire in Ambikapur) लगी थी। प्लास्टिक व पटाखा होने के कारण आग काफी तेजी से फैल गई और देखते ही देखते आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। यह एरिया रिहायशी व काफी संकरा है। आस पास के लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। लोग दुकानों व घरों से निकल कर बाहर आ गए।