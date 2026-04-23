Fire in Mukesh Patakha-Plastic shop: Video: शहर के मुकेश पटाखा और प्लास्टिक दुकान में लगी भीषण आग, पहुंंची फायरब्रिगेड की टीम

अंबिकापुर। शहर के राम मंदिर रोड स्थित मुकेश पटाखा और प्लास्टिक दुकान (Fire in Mukesh Patakha-Plastic shop) में गुरुवार की दोपहर अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और और आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। दुकान संचालक की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरु कर दिया है। भीषण गर्मी और प्लास्टिक तथा पटाखा होने की वजह से आग तेजी से फैल गई है। फिलहाल अग्निशमन विभाग द्वारा रेस्क्यू जारी है। आग से लाखों रुपए के सामान जलकर खाक होने का अनुमान लगाया जा रहा है।