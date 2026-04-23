Fire in Mukesh Patakha-Plastic shop: Video: शहर के मुकेश पटाखा और प्लास्टिक दुकान में लगी भीषण आग, पहुंंची फायरब्रिगेड की टीम

Huge fire in Patakha and plastic shop (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। शहर के राम मंदिर रोड स्थित मुकेश पटाखा और प्लास्टिक दुकान (Fire in Mukesh Patakha-Plastic shop) में गुरुवार की दोपहर अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और और आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। दुकान संचालक की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरु कर दिया है। भीषण गर्मी और प्लास्टिक तथा पटाखा होने की वजह से आग तेजी से फैल गई है। फिलहाल अग्निशमन विभाग द्वारा रेस्क्यू जारी है। आग से लाखों रुपए के सामान जलकर खाक होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
राम मंदिर रोड स्थित घनी आबादी वाले इलाके में मुकेश पटाखा व प्लास्टिक दुकान (Fire in Mukesh Patakha-Plastic shop) स्थित है। संकरा मार्ग होने की वजह से फायर ब्रिगेड की टीम को भी मशक्कत करनी पड़ रही है।
सूचना के बाद प्रशासनिक टीम व पुलिस के आला अधिकारी व कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग कैसे लगी? फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है।
जिस पटाखा व प्लास्टिक दुकान (Fire in Mukesh Patakha-Plastic shop) में आग लगी है, वह इलाका रिहायशी है। आस-पास कई दुकानें व मकान भी स्थित हैं। आग की जद में दूसरे मकान भी न आ जाएं, इसे ध्यान में रखते हुए फायरब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। दमकल की कई टीमें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं।
राम मंदिर के पीछे स्थित ही एक बिल्डिंग में 10 साल पहले भी भीषण आग (Fire in Mukesh Patakha-plastic shop) लगी थी। हादसे में एक महिला की जान चली गई थी। उक्त दुकान के निचले हिस्से में कपड़े या प्लास्टिक की दुकान संचालित थी। संकरा मार्ग होने की वजह से फायरब्रिगेड टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।
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