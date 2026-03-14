Fire in E-rickshaw showroom: Video: ई-रिक्शा के शो-रूम और गोदाम में लगी भीषण आग, डीजे साउंड सिस्टम्स समेत लाखों के सामान खाक

अंबिकापुर। शहर के संजय पार्क के पास स्थित मयूरी ई-रिक्शा केन गुप्ता एजेंसी में शनिवार की दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। आग से ई-रिक्शा के अलावा डीजे सांउड सिस्टम, एम्पलीफायर समेत बैटरी जलकर खाक हो गए। सूचना मिलते ही फायरब्रिगेड की 3 टीमें मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग (Fire in E-rickshaw showroom) पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट या बैटरी फटने आग लगने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है।