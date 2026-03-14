14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Fire in E-rickshaw showroom: Video: ई-रिक्शा के शो-रूम और गोदाम में लगी भीषण आग, डीजे साउंड सिस्टम्स समेत लाखों के सामान खाक

Fire in E-rickshaw showroom: शहर के संजय पार्क के पास स्थित केन गुप्ता मयूरी ई-रिक्शा के शो रूप में शॉर्ट-सर्किट या चार्जिंग पर लगी बैटरी फटने से आग लगने की आशंका

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Mar 14, 2026

Fire in E-rickshaw showroom

Fire in E-Rickshaw showroom in Ambikapur (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। शहर के संजय पार्क के पास स्थित मयूरी ई-रिक्शा केन गुप्ता एजेंसी में शनिवार की दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। आग से ई-रिक्शा के अलावा डीजे सांउड सिस्टम, एम्पलीफायर समेत बैटरी जलकर खाक हो गए। सूचना मिलते ही फायरब्रिगेड की 3 टीमें मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग (Fire in E-rickshaw showroom) पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट या बैटरी फटने आग लगने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है।

अंबिकापुर-रामानुजगंज मार्ग पर शहर से लगे संजय पार्क के पास मयूरी ई-रिक्शा केन गुप्ता एजेंसी स्थित है। यहां ई-रिक्शा के अलावा डीजे साउंड सिस्टम का निर्माण कार्य किया जाता है। शनिवार की दोपहर करीब 2.30 बजे ई-रिक्शा के शो-रूम में अचानक आग (Fire in E-rickshaw showroom) लग गई।

देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। इसकी चपेट में शो-रूम में रखे ई-रिक्शा के अलावा साउंड सिस्टम, एम्पलीफायर, बैटरियां आ गईं। आग से काफी संख्या में ये सामान जलकर खाक (Fire in E-rickshaw showroom) हो गए। आग लगने की सूचना एजेंसी संचालक द्वारा तत्काल फायरब्रिगेड को दी गई।

Fire in E-rickshaw showroom: आग पर पाया गया काबू

सूचना मिलते ही फायरब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इलेक्ट्रॉनिक सामान में लगी आग इतनी भीषण थी कि मौके पर दमकल की 3 टीमें बुलानी पड़ी। दमकल की टीमों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

इस दौरान शो-रूम और गोडाउन में रखे लाखों के सामान जलकर खाक (Fire in E-rickshaw showroom) हो गए थे। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट-सर्किट या चार्जिंग के दौरान बैटरी फटने से आग लगी होगी।

एनएच पर लगा जाम

ई-रिक्शा शो-रूम अंबिकापुर-रामानुजगंज एनएच क्रमांक 343 पर स्थित है। आग लगने के बाद घटनास्थल के पास एनएच पर दोनों ओर भारी वाहनों की लाइन लग गई। घटनास्थल (Fire in E-rickshaw showroom) पर एएसपी समेत पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची थीं। बाद में मार्ग डायवर्ट कराकर आवागमन शुरु किया गया।

ये भी पढ़ें

Incident: ससुराल में शादी समारोह में शामिल होकर लौटा युवक, पूरी रात किया भजन-कीर्तन, दूसरे दिन हो गई मौत
अंबिकापुर
Incident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Mar 2026 05:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Fire in E-rickshaw showroom: Video: ई-रिक्शा के शो-रूम और गोदाम में लगी भीषण आग, डीजे साउंड सिस्टम्स समेत लाखों के सामान खाक

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Incident: ससुराल में शादी समारोह में शामिल होकर लौटा युवक, पूरी रात किया भजन-कीर्तन, दूसरे दिन हो गई मौत

Incident
अंबिकापुर

Railway news: अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में 2 नए प्लेटफार्म और फुट ओवरब्रिज निर्माण कार्य का हुआ भूमिपूजन, सांसद ने कही ये बातें

Railway news
अंबिकापुर

LPG gas cylinder: सर्वर डाउन होने से सरगुजा में गैस बुकिंग ठप, 124 घरेलू सिलेंडर जब्त, कलेक्टर बोले- पर्याप्त उपलब्धता, अफवाहों पर न दें ध्यान

LPG gas
अंबिकापुर

Congressmen protest on opium: अफीम की खेती पर कांग्रेसियों ने घेरा भाजपा कार्यालय, कहा- प्रदेश में तेजी से फैल रहा सूखे नशे का अवैध कारोबार

Congressmen protest on opium
अंबिकापुर

Wife murder: पत्नी बोली- थोड़ी देर बाद खाना बनाऊंगी, गुस्साए पति ने डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, गया जेल

Wife murder
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.