Crime Against Women: डॉक्टर की पत्नी बोली- मेरे साथ 3 साल तक डॉक्टर ने बनाए अवैध संबंध, बेटे का कराने जाती थी इलाज

अंबिकापुर. शहर के एक स्पीच थेरेपिस्ट पर डॉक्टर की पत्नी ने बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर मामला (Crime Against Women) दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डॉक्टर की पत्नी का कहना था कि वह अपने बेटे का इलाज कराने डॉक्टर के क्लीनिक में जाती थी। बेटे को तुतलाने की बीमारी थी। इस दौरान ही डॉक्टर ने उससे बलात्कार (Rape) किया। सामाजिक बदनामी के डर से पहली बार उसने ये बात किसी को नहीं बताई। इसके बाद से डॉक्टर ने उससे कई बार बलात्कार किया। 3 साल से यह सिलसिला चल रहा था। इसी महीने उसने हिम्मत कर अपने पति को पूरी बात बताई और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।