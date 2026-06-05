Cyber Fraud: क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर महिला से कहा- तुम Google में गंदे वीडियो देखती हो, फिर ठग लिए 4.50 लाख, युवती समेत 3 गिरफ्तार

अंबिकापुर। साइबर ठगी (Cyber Fraud) में उपयोग किए जा रहे म्यूल अकाउंट के खिलाफ सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2 माह में एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसी बीच शहर गांधीनगर पुलिस द्वारा 3 व कोतवाली द्वारा 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें ठगों के एक गिरोह ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर शहर से लगे अजिरमा निवासी एक महिला से कहा था कि तुम गूगल पर गंदे वीडियो देखती हो। इसके बाद उससे साढ़े 4 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।