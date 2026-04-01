Surguja temperature: सरगुजा में सूर्यदेव का पारा हुआ हाई, तापमान 41 डिग्री पार, मौसम वैज्ञानिक बोले- और बढ़ेगा तापमान

अंबिकापुर. राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाओं का असर अब उत्तर छत्तीसगढ़ में साफ नजर आने लगा है। सरगुजा संभाग में पिछले तीन-चार दिनों से तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। रविवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस (Surguja temperature) तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री दर्ज किया गया। दिन के साथ-साथ रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है।