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Weather updates: सूर्यदेव उगलने लगे आग, 39 डिग्री के पार पहुंचा अंबिकापुर का तापमान, डॉक्टरों ने दी ये सलाह

Weather updates: पिछले तीन दिनों से लगातार बढ़ रहा है शहर का तापमान, तेज गर्मी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी

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अंबिकापुर

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Ram Prawesh Vishwakarma

Apr 15, 2026

Weather updates

Ambikapur city view (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. अंबिकापुर में गर्मी ने अब अपना तेवर (Weather updates) दिखाना शुरु कर दिया है। बीते 3 दिनों से तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित होने लगा है। बुधवार को अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। लोग धूप में घरों से बाहर निकलने से परहेज करने लगे हैं। तेज गर्मी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पडऩे लगा है।

अचानक बढ़ी गर्मी के कारण दोपहर के समय चिलचिलाती धूप (Weather updates) में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तेज धूप से बचने के लिए लोग छांव की तलाश करते नजर आए।

जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और चेहरे को गमछे या तौलिये से ढंककर चल रहे हैं। शादी का सीजन होने के बावजूद लोग दिन में लोग कम ही घर से निकल रहे हैं। खरीदारी के लिए शाम का समय वे मार्केट में पहुंच रहे हैं।

Weather updates: स्वास्थ्य पर असर

गर्मी के असर से लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव दिखने लगा है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चिकित्सकों ने लोगों को अधिक मात्रा में पानी पीने, हल्का भोजन करने और धूप में निकलने से बचने की सलाह दी है। वहीं डॉक्टरों (Weather updates) का कहना है कि यदि घर से निकलना जरूरी हो तो गमछे व टोपी से सिर व चेहरा ढंक लें।

और बढ़ेगा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने से तापमान 30 से 31 डिग्री के आसपास बना हुआ था। लेकिन मौसम साफ होते ही सोमवार से तापमान (Weather updates) में तेजी से वृद्धि शुरू हो गई, जो अब 39 डिग्री के पार पहुंच चुकी है। आने वाले समय में तापमान में वृद्धि और दर्ज की जाएगी।

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Updated on:

15 Apr 2026 08:24 pm

Published on:

15 Apr 2026 08:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Weather updates: सूर्यदेव उगलने लगे आग, 39 डिग्री के पार पहुंचा अंबिकापुर का तापमान, डॉक्टरों ने दी ये सलाह

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