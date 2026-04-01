Weather updates: सूर्यदेव उगलने लगे आग, 39 डिग्री के पार पहुंचा अंबिकापुर का तापमान, डॉक्टरों ने दी ये सलाह

अंबिकापुर. अंबिकापुर में गर्मी ने अब अपना तेवर (Weather updates) दिखाना शुरु कर दिया है। बीते 3 दिनों से तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित होने लगा है। बुधवार को अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। लोग धूप में घरों से बाहर निकलने से परहेज करने लगे हैं। तेज गर्मी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पडऩे लगा है।