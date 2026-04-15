छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप, कई इलाकों में लू जैसे हालात के आसार, जानें रायपुर का हाल

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के अनुसार प्रदेश में इस समय कई मौसम प्रणालियां एक साथ सक्रिय हैं। एक उत्तर-दक्षिण द्रोणिका दक्षिणी असम से तमिलनाडु तक फैली हुई है, जबकि दूसरी द्रोणिका 89 डिग्री पूर्व में प्रभावी है। इसके अलावा कर्नाटक और उससे सटे महाराष्ट्र क्षेत्र के ऊपर एक प्रति चक्रवात भी बना हुआ है। इन सभी प्रणालियों के संयुक्त असर से प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे गर्मी का प्रभाव तेज हो गया है।