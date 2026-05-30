छत्तीसगढ़ के चार से पांच नेताओं को राष्ट्रीय ईकाई में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, दिल्ली पर टिकी निगाहें

Chhattisgarh BJP: राजनीतिक जानकारों का मानना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश संगठन का महत्व राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व राज्य के नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। इसी कारण राष्ट्रीय पदाधिकारियों और कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। खास यह है कि इस बार प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का नाम भी राष्ट्रीय संगठन की संभावित सूची में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक किसी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसको लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं।