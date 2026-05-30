थाना प्रभारी सस्पेंड, फिर भी नवापारा में वार्ड-वार्ड तक फैला शराब, सट्टा और गांजा का नेटवर्क

सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि नगर में इतने व्यापक स्तर पर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं तो इनके खिलाफ राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की ओर से अपेक्षित मुखर विरोध क्यों दिखाई नहीं देता। आम नागरिकों का मानना है कि केवल एक अधिकारी के निलंबन से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि पूरे नेटवर्क की निष्पक्ष जांच और लगातार कार्रवाई की आवश्यकता है। नवापारा में अवैध कारोबार पर कार्रवाई की शुरुआत तो हुई, लेकिन जनता पूछ रही है— आखिर पूरे नेटवर्क पर कब चलेगा बुलडोजर और कौन-कौन हैं इसके संरक्षक?