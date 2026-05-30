30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

थाना प्रभारी सस्पेंड, फिर भी नवापारा में वार्ड-वार्ड तक फैला शराब, सट्टा और गांजा का नेटवर्क

Chhattisgarh News: एसपी ने गोबरा नवापारा थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नशे के खिलाफ प्रभावी अंकुश लगाने में नाकाम रहने पर यह कार्रवाई हुइ है..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

image

Vinod jain

May 30, 2026

thana prabhari suspende

थाना प्रभारी सस्पेंड ( Photo - Patrika )

Raipur News: अवैध शराब कारोबार पुलिस अधीक्षक रायपुर (ग्रामीण) श्वेता श्रीवास्तव सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने गोबरा नवापारा थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ( Chhattisgarh News) बताया जा रहा है कि नशे के खिलाफ प्रभावी अंकुश लगाने में नाकाम रहने और संदिग्ध आचरण प्रदर्शित करने के आरोप में यह कार्रवाई हुई है। इस संबंध में आदेश जारी किया।

Raipur News: नई चर्चा शुरू

गोबरा नवापारा थाना प्रभारी के निलंबन के बाद नगर में अवैध गतिविधियों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध शराब बिक्री का मामला किसी एक व्यक्ति या स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि नगर और आसपास के क्षेत्रों में कई ढाबों, डेली नीड्स दुकानों, ठेलों तथा विभिन्न वार्डों में खुलेआम शराब, सट्टा और गांजा का कारोबार संचालित होने की शिकायतें लंबे समय से मिलती रही हैं।

प्रभावशाली लोग सक्रिय

नगरवासियों का आरोप है कि इन अवैध कारोबारों के खिलाफ समय-समय पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन स्थायी रोक नहीं लग पाती। लोगों के बीच यह भी चर्चा है कि कुछ प्रभावशाली लोगों और राजनीतिक संरक्षण के कारण कई अवैध धंधे बेखौफ संचालित होते रहते हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

फैला बड़ा नेटवर्क

सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि नगर में इतने व्यापक स्तर पर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं तो इनके खिलाफ राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की ओर से अपेक्षित मुखर विरोध क्यों दिखाई नहीं देता। आम नागरिकों का मानना है कि केवल एक अधिकारी के निलंबन से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि पूरे नेटवर्क की निष्पक्ष जांच और लगातार कार्रवाई की आवश्यकता है। नवापारा में अवैध कारोबार पर कार्रवाई की शुरुआत तो हुई, लेकिन जनता पूछ रही है— आखिर पूरे नेटवर्क पर कब चलेगा बुलडोजर और कौन-कौन हैं इसके संरक्षक?

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 May 2026 01:16 pm

Published on:

30 May 2026 01:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / थाना प्रभारी सस्पेंड, फिर भी नवापारा में वार्ड-वार्ड तक फैला शराब, सट्टा और गांजा का नेटवर्क

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

1 जून से रायपुर-दिल्ली की दो फ्लाइट को बंद करने की तैयारी! इंडिगो और Air India ने दिए संकेत

raipur airport news
रायपुर

वंदे मातरम् पर भूपेश बघेल का BJP को चैलेंज, बोले- बिना देखे गाकर दिखाएं

Bhupesh Baghel BJP challenge
रायपुर

Raipur Jungle Safari: महंगाई की मार से पर्यटकों की जेब ढीली, रायपुर सफारी में बढ़े एंट्री और बस शुल्क

Raipur Jungle Safari
रायपुर

छत्तीसगढ़ के चार से पांच नेताओं को राष्ट्रीय ईकाई में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, दिल्ली पर टिकी निगाहें

chhattisgarh News, chhattisgarh BJP
रायपुर

Stone patients in Raipur: रायपुर-दुर्ग में दूषित पानी से बढ़ा ‘स्टोन’ का खतरा, बच्चे-बुजुर्ग हो रहे शिकार, अब हर माह 30 से ज्यादा पीड़ित

Stone Patients in Raipur
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.