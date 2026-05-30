वंदे मातरम् पर भूपेश बघेल का BJP को चैलेंज, बोले- बिना देखे गाकर दिखाएं

Bhupesh Baghel BJP challenge: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को लेकर देशभर में छिड़ी राजनीतिक बहस के बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता Bhupesh Baghel ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे वास्तव में वंदे मातरम् के प्रति सम्मान रखते हैं तो बिना देखे एक साथ पूरा गीत गाकर दिखाएं। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों की शुरुआत हमेशा वंदे मातरम् से होती है और कांग्रेस कार्यकर्ता नियमित रूप से इसे गाते हैं। उन्होंने दावा किया कि जिला स्तर से लेकर बड़े आयोजनों तक कांग्रेस के हर कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत का गायन किया जाता है।