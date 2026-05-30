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वंदे मातरम् पर भूपेश बघेल का BJP को चैलेंज, बोले- बिना देखे गाकर दिखाएं

Bhupesh Baghel Statement: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को लेकर छिड़ी बहस के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुली चुनौती दी है।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

May 30, 2026

Bhupesh Baghel BJP challenge

Bhupesh Baghel BJP challenge(photo-patrika)

Bhupesh Baghel BJP challenge: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को लेकर देशभर में छिड़ी राजनीतिक बहस के बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता Bhupesh Baghel ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे वास्तव में वंदे मातरम् के प्रति सम्मान रखते हैं तो बिना देखे एक साथ पूरा गीत गाकर दिखाएं। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों की शुरुआत हमेशा वंदे मातरम् से होती है और कांग्रेस कार्यकर्ता नियमित रूप से इसे गाते हैं। उन्होंने दावा किया कि जिला स्तर से लेकर बड़े आयोजनों तक कांग्रेस के हर कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत का गायन किया जाता है।

Bhupesh Baghel BJP challenge: भाजपा पर साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा आज वंदे मातरम् के मुद्दे पर राजनीति कर रही है, लेकिन उनके अधिकांश कार्यकर्ता स्वयं इस गीत को पूरा नहीं गा सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठाने से पहले भाजपा नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं की जानकारी और सहभागिता भी देखनी चाहिए। बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान किसी एक दल की बपौती नहीं है। देश की आजादी की लड़ाई में कांग्रेस की भूमिका को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा राष्ट्रहित और संवैधानिक मूल्यों के साथ खड़ी रही है।

केरल विवाद के बीच आया बयान

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को लेकर हाल के दिनों में केरल में शुरू हुए विवाद के बीच भूपेश बघेल का यह बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देशभर में इस मुद्दे पर अलग-अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी यह विषय चर्चा का केंद्र बन गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर बयानबाजी और तेज हो सकती है।

दिल्ली दौरे में राहुल गांधी और खड़गे से हुई चर्चा

इस दौरान भूपेश बघेल ने अपने हालिया दिल्ली दौरे की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को उनकी मुलाकात कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi और कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge से हुई। बघेल के अनुसार बैठक में पंजाब में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। संगठनात्मक मजबूती, चुनावी रणनीति और पार्टी की तैयारियों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व आगामी चुनावों को लेकर गंभीर है और संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।

महाजनसंपर्क अभियान पर भी उठाए सवाल

केंद्र में भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर शुरू किए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान पर भी भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाजपा को जनसंपर्क अभियान जरूर चलाना चाहिए, क्योंकि जनता उनके जवाब का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और अन्य जनहित के मुद्दों पर जनता भाजपा से जवाब मांग रही है। ऐसे में जनसंपर्क अभियान के दौरान भाजपा नेताओं को लोगों के सवालों का सामना करना पड़ेगा।

प्रदेश की राजनीति में बढ़ी बयानबाजी

भूपेश बघेल के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच पहले से चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच वंदे मातरम् का मुद्दा भी अब राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया है। आने वाले दिनों में इस बयान पर भाजपा की प्रतिक्रिया और दोनों दलों के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

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Published on:

30 May 2026 01:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / वंदे मातरम् पर भूपेश बघेल का BJP को चैलेंज, बोले- बिना देखे गाकर दिखाएं

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