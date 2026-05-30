1 जून से रायपुर-दिल्ली की दो फ्लाइट को बंद करने की तैयारी! इंडिगो और Air India ने दिए संकेत

Raipur to Delhi Flight Reduce: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से दिल्ली एयर इंडिया की दोपहर और इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट बंद हो सकती है। हालांकि विमानन कंपनी की ओर से आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। लेकिन देशभर में ढाई सौ फ्लाइटों की उड़ानों की कटौती करने के बाद रायपुर से दिल्ली और दिल्ली से रायपुर के बीच चलने वाली दो फ्लाइट को बंद करने की तैयारी चल रही है। बता दें कि इस समय रायपुर और दिल्ली के बीच आठ फ्लो का संचालन किया जाता है इसमें 6 इंडिगो और दो एयर इंडिया की फ्लाइट शामिल है।