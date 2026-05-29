Meteorological: अंबिकापुर मौसम विज्ञान केंद्र में लगा ईआरएम सिस्टम, अब गामा रेडिएशन की रियल टाइम में होगी निगरानी, सीधे बार्क पहुंचेगा डेटा

अंबिकापुर। सरगुजा संभाग व अंबिकापुर वासियों के लिए एक खुशखबरी (Weather) सामने आई है। अंबिकापुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र (Meteorological) में पर्यावरण विकिरण मॉनिटर (ईआरएम) सेट स्थापित किया गया है। यह अत्याधुनिक उपकरण वातावरण में मौजूद गामा विकिरण (गामा रेडिएशन) की तीव्रता की लगातार निगरानी करेगा। किसी भी प्रकार की असामान्य या आपातकालीन रेडियोधर्मी गतिविधि होने पर इसकी जानकारी तत्काल संबंधित एजेंसियों तक पहुंच जाएगी। ईआरएम सेट में सैटेलाइट आधारित संचार प्रणाली लगी है। इससे कैप्टर डेटा सीधे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के इनसैट उपग्रह को भेजा जाता है।