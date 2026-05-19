Ambikaput Weather Report: सूर्यदेव फिर उगल रहे आग, अंबिकापुर का पारा 41 डिग्री के पार, मौसम वैज्ञानिक बोले- 43 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान

Nurses under the umbrella (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम होते ही सरगुजा संभाग में एक बार फिर भीषण गर्मी पडऩी शुरू हो गई है। दो दिनों से तापमान (Ambikaput Weather Report) में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। मंगलवार का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री दर्ज किया गया है। तेज धूप व लू की थपेड़ों ने लोगों को बेहाल कर दिया है। सुबह दस बजे के बाद से घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। दोपहर में शहर के चौक-चौराहों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान बढक़र 42 से 43 डिग्री तक पहुंच सकता है।
पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण पिछले एक सप्ताह से मौसम (Ambikaput Weather Report) में बदलाव देखा जा रहा था। दोपहर के बाद अक्सर आंधी व बारिश से तापमान में गिरावट आई थी। अधिकतम तापमान गिरकर 37 से 36 डिग्री तक पहुंच गया था। वहीं सोमवार से मौसम साफ होते ही एक बार फिर सरगुजा संभाग में भीषण गर्मी पडऩी शुरू हो गई है।
सोमवार का अधिकतम तापमान 37 डिग्री से बढक़र 40 डिग्री पहुंच गया था। वहीं मंगलवार को एक डिग्री की और बढ़ोतरी के साथ 41.1 डिग्री पहुंच गया है। तेज धूप व लू की थपेड़ों (Ambikaput Weather Report) ने लोगों को बेहाल कर दिया है। सुबह 10 बजे के बाद से लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। जरूरी काम से ही लोग बाहर निकल रहे हैं।
मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी (Ambikaput Weather Report) से अभी राहत की उम्मीद नहीं है। आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि दर्ज की जा सकती है। सरगुजा संभाग लू की चपेट में है। तेज धूप व लू देर शाम तक चल रही है। शाम 6 बजे के बाद भी इसका असर देखा जा रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान पश्चिम की ओर से आ रही गर्म हवाओं (Ambikaput Weather Report) के कारण उत्तर छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। आने वाले दिनों में तापमान बढक़र 42 से 43 डिग्री तक पहुंच सकता है।
मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि मानसून अरब सागर की ओर पहुंच गया है। कुछ दिनों में यहां भी मानसून गतिविधि दिखनी शुरू हो जाएगी। नम हवा के कारण दोपहर बाद मौसम (Ambikaput Weather Report) में बदलाव के साथ तेज गरज चमक देखने को मिलेगा।
पिछले दो दिनों से सरगुजा संभाग में भीषण गर्मी (Ambikaput Weather Report) पड़ रही है। दिन में तेज धूप व लू के कारण लोग बेहाल हैं। वहीं रात में उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। पंखे व कूलर से भी गर्म हवा आ रही है।
भीषण गर्मी (Ambikaput Weather Report) के बीच बिजली विभाग लोगों को टॉचर करने का काम कर रहा है। भीषण गर्मी के बीच बिजली की कटौती लोगों को परेशान कर रहा है। दिन के साथ-साथ रात में अक्सर घंटों बिजली कटौती से लोग परेशान हैं।
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