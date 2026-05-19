Suspected Death: नींद खुलते ही पति चला गया काम करने, कमरे में पत्नी की मिली अद्र्धनग्न लाश, मौत की ये वजह आ रही सामने

अंबिकापुर। शहर के ट्रांसपोर्टनगर स्थित किराए के मकान में एक महिला की अद्र्धनग्न लाश (Suspected Death) मिली है। बताया जा रहा है कि महिला का पति सुबह उठते ही काम करने चला गया था, जबकि 2 बच्चे घर पर थे। पड़ोसियों ने महिला की लाश देख मणिपुर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। महिला के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिलने से यह आशंका जताई जा रही है कि अत्यधिक शराब सेवन से उसकी मौत हुई होगी। मौत के कारण का पता लगाने पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।