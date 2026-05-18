Car Crushed 2 Youth Video: अंबिकापुर में तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों को रौंदा, हवा डलवाने के दौरान हादसा, सडक़ पर शव रखकर चक्काजाम

अंबिकापुर. एनएच-130 अंबिकापुर-बिलासपुर मार्ग (Car Crushed 2 Youth) स्थित शहर से लगे सांड़बार बैरियर के पास रविवार की शाम को एक कार सवार सडक़ किनारे टायर में हवा डलवा रहा था। जबकि दुकान का कर्मचारी हवा डाल रहा था। इसी बीच लखनपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने दोनों को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। सोमवार को परिजन व स्थानीय लोगों ने सडक़ पर शव रखकर एनएच पर चक्काजामा कर दिया। टायर जलाकर प्रदर्शन किया। मुआवजे व आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार करने के आश्वासन के बाद चक्काजाम समाप्त किया गया।