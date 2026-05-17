Illegal Recovery: ट्रैफिक जवान का रुपए मांगते वीडियो वायरल, नो-एंट्री में घुसा था वाहन, चालक से कहा- 500 रुपए दो

अंबिकापुर। शहर के यातायात विभाग में पदस्थ एक होमगार्ड जवान का वाहन चालक से रुपए (Illegal Recovery) मांगते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में जवान खुलेआम वाहन चालक से 400 से 500 रुपए की मांग करता दिखाई दे रहा है। वह लगभग हर बात पर अपशब्दों का भी प्रयोग कर रहा है, इस वजह से हम खबर के साथ वीडियो नहीं चला रहे हैं। बता दें कि उक्त जवान अक्सर शहर के गांधी चौक स्थित ट्रैफिक सिग्नल के पास पिकअप समेत अन्य मालवाहक वाहनों को रोक कर रुपए की मांग करता दिखाई देता है।