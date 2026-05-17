Pregnant Wife Murder Case: प्रेग्नेंट पत्नी को दी ऐसी निर्मम मौत कि पीएम कर रहे डॉक्टर के भी उड़ गए होश, प्राइवेट पार्ट में मिली थी रेती, आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर। एक युवक ने 3 दिन पूर्व अपनी पत्नी को रूंह कंपाने वाली मौत (Pregnant Wife Murder Case) दी थी। उसने पहले तो पत्नी को घसीट-घसीटकर डंडे से बेदम पिटाई की। इतने से भी जी नहीं भरा तो उसने पत्नी के प्राइवेट पार्ट में 10 इंच लंबी लोहे की रेती डाल दी थी। फिर बेहोशी की हालत में उसे लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गया था। यहां डॉक्टरों ने कहा कि उसकी मौत हो गई है तो वह लाश छोडक़र फरार हो गया था। इधर पीएम कर रहे डॉक्टर के उस समय होश उड़ गए, जब उसने महिला के प्राइवेट पार्ट में रेती देखी। इसी बीच 3 दिन से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया।