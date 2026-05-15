Snake Bite: साथ सो रहे मासूम बेटे को करैत सांप ने डसा तो मां ने हाथ से उठाकर फेंका, 2 बच्चों की मौत

लखनपुर। सरगुजा जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बीच रेंगने वाली मौत निकलकर बाहर आने लगे हैं। इसी बीच लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अंधला और ग्राम केंवरा में 14 मई की रात जहरीले सांप (Snake Bite) के डसने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की उम्र 5 वर्ष व 2 वर्ष है। दोनों अपनी-अपनी मां के साथ जमीन पर सोए थे। सांप ने 5 वर्षीय बेटे को कान पर डसा तो उसकी मां ने सांप को हाथ से उठाकर फेंक दिया। वहीं दूसरे को सांप डसने के बारे में तब पता चला, जब तबियत खराब होने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। बच्चों की मौत से परिजनों में मातम पसरा हुआ है।