15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Theft in Rajeev Bhavan: कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में घुसे चोर, ले गए कीमती सामान, फर्श पर लिखा- आई लव यू अंबिकापुर

Theft in Rajeev Bhavan: कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, शहर के घड़ी चौक के पास स्थित है जिला कार्यालय, 2 साल में यह तीसरी बार हुई चोरी

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 15, 2026

Theft in Rajeev Bhavan, Congress office

Rajeev Bhavan Ambikapur (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के घड़ी चौक स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय ‘राजीव भवन’ (Theft in Rajeev Bhavan) में एक बार फिर चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने कार्यालय के कॉमन वॉशरूम में लगी करीब 72 स्टील की टोटियां चोरी कर लीं। इतना ही नहीं, चोर जाते-जाते फर्श पर ‘आई लव यू अंबिकापुर’ लिखकर पुलिस गश्त को खुली चुनौती दे गए। चोरी की घटना के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि असामाजिक तत्व लगातार वारदात को अंजाम (Theft in Rajeev Bhavan) दे रहे हैं, साथ ही संदेश भी लिख रहे हैं। यह कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है। बता दें कि कांग्रेस कार्यालय में पिछले 2 वर्ष में तीसरी बार चोरी हुई है।

बताया जा रहा है कि विगत दो वर्षों में राजीव भवन (Theft in Rajeev Bhavan) में चोरी की यह तीसरी घटना है। चोरों ने चोरी के साथ-साथ कार्यालय के कॉमन वॉशरूम में जमकर तोडफ़ोड़ भी की। घटना में कार्यालय को करीब 1 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। वारदात की जानकारी मिलने पर सरगुजा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक मौके पर पहुंचे और नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि शहर में सक्रिय नशेड़ी और असामाजिक तत्व लगातार वारदातों (Theft in Rajeev Bhavan) को अंजाम दे रहे हैं। चोरों का दुस्साहस इस बात से समझा जा सकता है कि वे घटनास्थल पर संदेश लिखकर जा रहे हैं। यह सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को चुनौती है।

Theft in Rajeev Bhavan: संवेदनशील इलाके में वारदात से उठे सवाल

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राजीव भवन (Theft in Rajeev Bhavan) शहर के सबसे व्यस्त और संवेदनशील इलाके घड़ी चौक के पास स्थित है। इसके आसपास यातायात पुलिस चौकी, कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिला न्यायालय भी मौजूद हैं।

इसके बावजूद लगातार चोरी की घटनाएं (Theft in Rajeev Bhavan) होना पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

तीसरी बार चोरी

कांग्रेस कार्यालय (Theft in Rajeev Bhavan)में चोरी की यह तीसरी घटना है, जबकि राजीव भवन शहर के बीचों-बीच स्थित है। इसके बाद भी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। चोर अपने साथ 1 लाख से अधिक का सामान ले गए हैं।

ये भी पढ़ें

CRPF Jawan’s Arrested: फर्जी निवास प्रमाण पत्र से CRPF में हासिल की थी नौकरी, कोबरा बटालियन से बर्खास्त आरक्षक गिरफ्तार
बलरामपुर
CRPF jawan's arrested, Job from Fake certificate, Removed CRPF constable arrested

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 May 2026 07:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Theft in Rajeev Bhavan: कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में घुसे चोर, ले गए कीमती सामान, फर्श पर लिखा- आई लव यू अंबिकापुर

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Wife murder: 3 बच्चों के सामने पत्नी को डंडे से बेदम पीटा, फिर लेकर पहुंचा अस्पताल, मौत की बात सुन लाश छोडक़र हुआ फरार

Wife murder, Husband brutally beaten wife, Murder in Ambikapur
अंबिकापुर

Chhattisgarh Ministers Protocol Convoy: पीएम मोदी के बाद नेताम समेत छत्तीसगढ़ के इन 3 मंत्रियों ने छोड़ा प्रोटोकॉल काफिला

Chhattisgarh Ministers protocol convoy, Chhattisgarh Ministers, Ambikapur news
अंबिकापुर

Robbery in Ambikapur: 9 डकैतों ने पिस्टल की नोंक पर ऑटो ड्राइवर से की थी लूट, भाग निकला था कार सवार, 2 गिरफ्तार, 7 फरार

Robbery in Ambikapur, loot with auto driver, 2 robbers arrested
अंबिकापुर

Loot in Surguja: नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप मैनेजर से लूटा था कैश, बाइक और मोबाइल, पूर्व कर्मचारी समेत 4 गिरफ्तार

Loot in Surguja, Loot with Petrol pump manager, Loot
अंबिकापुर

Aman Ojha Murder Case: अमन ओझा की मौत मामले में आईजी ने बनाई 3 सदस्यीय जांच समिति, पत्नी का है ये कहना

Aman Ojha Murder Case, Tuntun Dabeli, Aman Ojha murder case Ambikapur
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.