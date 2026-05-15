Theft in Rajeev Bhavan: कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में घुसे चोर, ले गए कीमती सामान, फर्श पर लिखा- आई लव यू अंबिकापुर

अंबिकापुर। शहर के घड़ी चौक स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय ‘राजीव भवन’ (Theft in Rajeev Bhavan) में एक बार फिर चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने कार्यालय के कॉमन वॉशरूम में लगी करीब 72 स्टील की टोटियां चोरी कर लीं। इतना ही नहीं, चोर जाते-जाते फर्श पर ‘आई लव यू अंबिकापुर’ लिखकर पुलिस गश्त को खुली चुनौती दे गए। चोरी की घटना के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि असामाजिक तत्व लगातार वारदात को अंजाम (Theft in Rajeev Bhavan) दे रहे हैं, साथ ही संदेश भी लिख रहे हैं। यह कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है। बता दें कि कांग्रेस कार्यालय में पिछले 2 वर्ष में तीसरी बार चोरी हुई है।