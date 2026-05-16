16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Brutal Murder: अंबिकापुर में गर्भवती पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, प्राइवेट पार्ट में मिली लोहे की 12 इंच लंबी रेती, शरीर पर 16 चोट के निशान

Brutal Murder: 15 साल की उम्र की की थी लव मैरिज, शराब के नशे में 3 बच्चों के सामने डंडे व पत्थर से पत्नी की बेदम पिटाई, बेहोशी की हालत में गमछे से कमर में बांधा और बाइक से लेकर पहुंचा था अस्पताल, मौत के बाद हुआ फरार

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 16, 2026

Brutal murder

Woman relatives in hospital (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। अंबिकापुर के मणिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भिट्ठीकला से सनसनीखेज मामला (Brutal Murder) सामने आया है। एक युवक ने 3 बच्चों के सामने अपनी 23 वर्षीय पत्नी को पहले तो बेदम पीटा, जब वह बेहोश हो गई तो गमछे से कमर में उसे बांधा और बाइक से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह बात सुनते ही वह लाश छोडक़र वहां से फरार हो गया। शुक्रवार को महिला का पीएम किया गया, इसमें शरीर पर 16 चोट के निशान मिले हैं, वहीं महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रेती मिली है। महिला 3 माह की प्रेग्नेंट भी थी। पिटाई से महिला व उसके गर्भ में पल रहे शिशु की भी मौत हो गई। पुलिस आरोपी की खोजबीन में जुटी है।

शहर से लगे ग्राम भिट्ठीकला निवासी प्रदीप अगरिया ने 8 वर्ष पूर्व हीरा बाई 23 वर्ष (Brutal Murder) से लव मैरिज की थी। शादी के दौरान हीरा बाई की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। दोनों के 4 बच्चे हैं। वर्तमान में हीरा बाई 3 माह की गर्भवती थी। पति प्रदीप शराब पीने का आदी है और अक्सर वह पत्नी से मारपीट करता था।

14 मई की दोपहर वह शराब पीकर घर आया और किसी बात को लेकर पत्नी से बहस करने लगा। विवाद बढऩे पर उसने पत्नी की डंडे व पत्थर से बेदम पिटाई (Brutal Murder) की। 3 बच्चों के सामने वह दरिंदगी करता रहा। इस दौरान उसकी बड़ी बेटी 7 वर्षीय सिया पिता से मां को छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। पिटाई के दौरान उसने पत्नी को कई बार घसीटा भी।

कमर में बांधा और लेकर पहुंचा था अस्पताल

पिटाई से अधमरा हो चुकी हीरा बाई बेहोश हो गई थी। शाम को बेहोशी की हालत में देख प्रदीप ने उसे गमछे से अपने कमर में बांधा और बाइक से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा। यहां जांच पश्चात डॉक्टर ने उसे मृत (Brutal Murder) घोषित कर दिया। डॉक्टर की यह बात सुनते ही वह अस्पताल में पत्नी का शव छोडक़र फरार हो गया। इसकी सूचना डॉक्टर ने पुलिस को दी।

पीएम में चौंकाने वाला खुलासा

महिला के शव का पीएम शुक्रवार को डॉ. संतु बाघ ने की। उन्होंने बताया कि महिला 3 माह की प्रेग्नेंट थी। उसके शरीर पर 16 जगह चोटों के निशान मिले हैं। वहीं महिला (Brutal Murder) के प्राइवेट पार्ट में लोहे की 12 इंच लंबी रेती (लोहे को घिसने का औजार) मिली है। पिटाई से महिला व उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई है।

Brutal Murder: पुलिस पहुंची घटनास्थल

महिला के मायके वालों की रिपोर्ट पर मणिपुर पुलिस घटनास्थल पहुंची। यहां पुलिस को जगह-जगह खून के धब्बे मिले तथा पिटाई के दौरान महिला को घसीटने के भी निशान (Brutal Murder) मिले हैं। वहीं मृतका के पिता का कहना है कि 15 वर्ष की उम्र में ही बेटी ने प्रदीप से लव मैरिज कर ली थी। प्रदीप शराब पीने का आदी था तथा अक्सर उससे मारपीट करता था। इधर पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है।

ये भी पढ़ें

Theft in Rajeev Bhavan: कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में घुसे चोर, ले गए कीमती सामान, फर्श पर लिखा- आई लव यू अंबिकापुर
अंबिकापुर
Theft in Rajeev Bhavan, Congress office

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 May 2026 03:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Brutal Murder: अंबिकापुर में गर्भवती पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, प्राइवेट पार्ट में मिली लोहे की 12 इंच लंबी रेती, शरीर पर 16 चोट के निशान

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Surajpur Additional Collector: सूरजपुर अपर कलेक्टर के खिलाफ जांच शुरु, करोड़ों की जमीन सौदे में गड़बड़ी और बेनामी संपत्ति अर्जित करने के आरोप

Surajpur Additional Collector, Investigation against Surajpur Add collector
अंबिकापुर

Snake Bite: साथ सो रहे मासूम बेटे को करैत सांप ने डसा तो मां ने हाथ से उठाकर फेंका, 2 बच्चों की मौत

Snake bitem 2 child died from snake bite, Snake bite case
अंबिकापुर

Wife murder: 3 बच्चों के सामने पत्नी को डंडे से बेदम पीटा, फिर लेकर पहुंचा अस्पताल, मौत की बात सुन लाश छोडक़र हुआ फरार

Wife murder, Husband brutally beaten wife, Murder in Ambikapur
अंबिकापुर

Theft in Rajeev Bhavan: कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में घुसे चोर, ले गए कीमती सामान, फर्श पर लिखा- आई लव यू अंबिकापुर

Theft in Rajeev Bhavan, Congress office
अंबिकापुर

Chhattisgarh Ministers Protocol Convoy: पीएम मोदी के बाद नेताम समेत छत्तीसगढ़ के इन 3 मंत्रियों ने छोड़ा प्रोटोकॉल काफिला

Chhattisgarh Ministers protocol convoy, Chhattisgarh Ministers, Ambikapur news
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.