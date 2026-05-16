Brutal Murder: अंबिकापुर में गर्भवती पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, प्राइवेट पार्ट में मिली लोहे की 12 इंच लंबी रेती, शरीर पर 16 चोट के निशान

अंबिकापुर। अंबिकापुर के मणिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भिट्ठीकला से सनसनीखेज मामला (Brutal Murder) सामने आया है। एक युवक ने 3 बच्चों के सामने अपनी 23 वर्षीय पत्नी को पहले तो बेदम पीटा, जब वह बेहोश हो गई तो गमछे से कमर में उसे बांधा और बाइक से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह बात सुनते ही वह लाश छोडक़र वहां से फरार हो गया। शुक्रवार को महिला का पीएम किया गया, इसमें शरीर पर 16 चोट के निशान मिले हैं, वहीं महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रेती मिली है। महिला 3 माह की प्रेग्नेंट भी थी। पिटाई से महिला व उसके गर्भ में पल रहे शिशु की भी मौत हो गई। पुलिस आरोपी की खोजबीन में जुटी है।