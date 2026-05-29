Indian Railway: बौरीडांड़-बैकुंठपुर डबल रेल लाइन बिछाने चोरी की रेत का उपयोग, खनिज विभाग है मौन, सिर्फ ग्रामीणों पर कार्रवाई क्यों?

बरबसपुर। बौरीडांड़ जंक्शन से बैकुंठपुर रोड तक डबल लाइन (Indian Railway) बिछाने सहित अन्य निर्माण कराने के लिए बिना अनुमति रेलवे ट्रैक के किनारे जगह-जगह अवैध रेत भंडारण शुरु कर दिया गया है। लेकिन खनिज विभाग को अवैध रेत भंडारण का पता ही नहीं है। इधर ग्रामीण इस बात को लेकर आक्रोश जता रहे हैं कि इस क्षेत्र में एक भी लाइसेंसी रेत खदान नहीं हैं, इसके बावजूद रेत का भंडारण किया जा रहा है। जबकि ग्रामीण यदि पीएम आवास के लिए भी रेत लाते हैं तो खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। यह विभाग का दोहरा चरित्र उजागर करता है।